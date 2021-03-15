В Атырау убили 18-летнего чемпиона Азии: в полиции признали, что подсудимые работали в их ведомстве

Один из подозреваемых был уволен на следующий день после убийства в ведомстве, сообщает "Ак Жайык". Фото с сайта azh.kz После публикации департамент полиции Атырауской области всё-таки признал, что нынешние подсудимые по делу об убийстве чемпиона мира по грепплингу Есенбека Сигуатова работали в полиции – хотя с оговорками. – По факту убийства 18-летнего Есенбека Сигуатова департамент полиции провел досудебное расследование. В результате были задержаны двое подозреваемых, – сказал руководитель департамента полиции Камза Умбеткалиев. – Стоит отметить, что они не работали в полиции. Одного из них