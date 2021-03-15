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Происшествия

В Атырау убили 18-летнего чемпиона Азии: в полиции признали, что подсудимые работали в их ведомстве

Один из подозреваемых был уволен на следующий день после убийства в ведомстве, сообщает "Ак Жайык". Фото с сайта azh.kz После публикации департамент полиции Атырауской области всё-таки признал, что нынешние подсудимые по делу об убийстве чемпиона мира по грепплингу Есенбека Сигуатова работали в полиции – хотя с оговорками. – По факту убийства 18-летнего Есенбека Сигуатова департамент полиции провел досудебное расследование. В результате были задержаны двое подозреваемых, – сказал руководитель департамента полиции Камза Умбеткалиев. – Стоит отметить, что они не работали в полиции. Одного из них
Кристина Кобина
В Атырау убили 18-летнего чемпиона Азии: в полиции признали, что подсудимые работали в их ведомстве
Один из подозреваемых был уволен на следующий день после убийства в ведомстве, сообщает "Ак Жайык".
18-летний чемпион Азии умер от огнестрельного ранения в Атырау
18-летний чемпион Азии умер от огнестрельного ранения в Атырау
Фото с сайта azh.kz После публикации департамент полиции Атырауской области всё-таки признал, что нынешние подсудимые по делу об убийстве чемпиона мира по грепплингу Есенбека Сигуатова работали в полиции – хотя с оговорками. – По факту убийства 18-летнего Есенбека Сигуатова департамент полиции провел досудебное расследование. В результате были задержаны двое подозреваемых, – сказал руководитель департамента полиции Камза Умбеткалиев. – Стоит отметить, что они не работали в полиции. Одного из них 22 июня 2020 года направили в Актюбинский юридический институт им. М. Бокенбаева МВД на подготовительный курс. Однако 25 июня 2020 года он был отчислен по собственному желанию. Второй подсудимый работал в дежурной части водной полиции, однако тоже был уволен 12 августа 2020 года. Звезда атырауского спорта Есенбек Сигуатов был убит из огнестрельного оружия в ночь на 9 августа прошлого году в ходе конфликта между подростками из пригородных сёл Амангельды (Дамба) и Курмангазы с участием и парней постарше. Тогда получается, что второго ныне подсудимого уволили через два дня – 12 августа. Между тем корреспондент «АЖ» нашел приказ за подписью заведующего кадрами в ДП Умбета Сыдихова, где написано, что того самого «слушателя» приняли на работу 30 апреля 2020 года в качестве водителя, позже направили в учебное заведение МВД и уволили на следующий день после убийства Сигуатова. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области продолжается судебный процесс по этому делу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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