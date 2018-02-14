В Атырау увеличат территорию парка Победы

Территория бывшего развлекательного парка "Мир Фантазии" возвращена в собственность государства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта atyrau-info.kz Данный вопрос не находил своего решения: земельный участок был передан под строительство бизнес-объектов, но так и не был освоен. - В 2017 году этот вопрос решился, земельный участок возвращен в собственность государства. За счет его облагораживания планируется расширить территорию парка Победы. Этот участок станет дополнительным местом отдыха горожан, - рассказал Серик ШАПКЕНОВ в ходе отчета перед населением. Вс