В Атырау в один день сгорели 2 машины (видео)

В Атырау участились случаи горения автомобилей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По сообщению ДЧС, во вторник, 6 февраля, в областном центре сгорели 2 автомашины. В 12.21 в микрорайоне Нурсая во дворе дома сгорел двигатель машины марки "ВАЗ-21114". Пожар ликвидирован в 12.38. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В этот же день почти в одно время в 12.19 в микрорайоне Мунайшы во дворе дома произошло возгорание гаража и сарая общей площадью 75 кв м. Из-за пожара сгорела машина марки «Лексус 570». Пожар ликвидирован в 14.15. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара