В Атырау во дворе многоэтажки произошло возгорание (видео)

По предварительной версии, горел сухой камыш и мелкий бытовой мусор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Большие клубы черного дыма поднялись между двумя многоэтажками в самом центре Атырау по ул.Кулманова недалеко от ТРЦ "Атырау". На месте возгорания работали сотрудники полиции, через некоторое время прибыли пожарные расчеты, которые быстро ликвидировали возгорание. По словам очевидцев, горел камыш и мелкий бытовой мусор. Возгорание произошло примерно в 13.00. 5ajDQtt0ioM Ерлан ОМАРОВ