В Атырау водителя 9 раз привлекли к адмответственности за тонировку

27-летний водитель был остановлен полицейскими на проспекте Сатпаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции г.Атырау возле автосалона «Меркур-Авто», расположенного по проспекту Сатпаева, была остановлена автомашина BMW. Причина - установка на автомобиле дополнительных веществ, ограничивающих видимость с места водителя на стеклах передних и боковых окон, - рассказали в полиции. Во время проверки выяснилось, что находящийся за рулем 27-летний местный житель ранее 8 раз привлекался к администра