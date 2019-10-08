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Социум

В Атырау водителя 9 раз привлекли к адмответственности за тонировку

27-летний водитель был остановлен полицейскими на проспекте Сатпаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции г.Атырау возле автосалона «Меркур-Авто», расположенного по проспекту Сатпаева, была остановлена автомашина BMW. Причина - установка на автомобиле дополнительных веществ, ограничивающих видимость с места водителя на стеклах передних и боковых окон, - рассказали в полиции. Во время проверки выяснилось, что находящийся за рулем 27-летний местный житель ранее 8 раз привлекался к администра
gorod
В Атырау водителя 9 раз привлекли к адмответственности за тонировку
27-летний водитель был остановлен полицейскими на проспекте Сатпаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции г.Атырау возле автосалона «Меркур-Авто», расположенного по проспекту Сатпаева, была остановлена автомашина BMW. Причина - установка на автомобиле дополнительных веществ, ограничивающих видимость с места водителя на стеклах передних и боковых окон, - рассказали в полиции. Во время проверки выяснилось, что находящийся за рулем 27-летний местный житель ранее 8 раз привлекался к административной ответственности за это же нарушение. В отношении водителя заполнен протокол. Он обязан выплатить штраф - более 50 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
тонировка нарушение ПДД

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