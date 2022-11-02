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Социум

В Атырау водителя мусоровоза, снёсшего забор дома, лишили прав

Также он проведёт за решёткой 20 дней. Фото: МВД РК ДТП произошло первого ноября около 16 часов. «КамАЗ» мусоровывозящей компании снёс забор частного жилого дома, а следом и стоящий во дворе автомобиль. Водитель грузовика 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда водитель, гражданин Узбекистана, признан виновным и подвергнут административному аресту на 20 суток с лишением права управления транспортным средством на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознак
Дана Рахметова
В Атырау водителя мусоровоза, снёсшего забор дома, лишили прав
Также он проведёт за решёткой 20 дней.
«КамАЗ» снёс забор частного дома в Атырау
«КамАЗ» снёс забор частного дома в Атырау
Фото: МВД РК ДТП произошло первого ноября около 16 часов. «КамАЗ» мусоровывозящей компании снёс забор частного жилого дома, а следом и стоящий во дворе автомобиль. Водитель грузовика 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда водитель, гражданин Узбекистана, признан виновным и подвергнут административному аресту на 20 суток с лишением права управления транспортным средством на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау суд

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