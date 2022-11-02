В Атырау водителя мусоровоза, снёсшего забор дома, лишили прав

Также он проведёт за решёткой 20 дней. Фото: МВД РК ДТП произошло первого ноября около 16 часов. «КамАЗ» мусоровывозящей компании снёс забор частного жилого дома, а следом и стоящий во дворе автомобиль. Водитель грузовика 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда водитель, гражданин Узбекистана, признан виновным и подвергнут административному аресту на 20 суток с лишением права управления транспортным средством на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознак