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Происшествия

В Атырау водителю, сбившему насмерть 4-летнюю девочку, дали условный срок

Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого, отсутствие у него судимости, а также возмещение материального ущерба матери девочки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта news-info.ru Судом № 2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого, который в декабре прошлого года на автомашине Lada Largus совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших дорогу в районе остановки "1 участок". От полученных травм 4-летняя девочка скончалась в областной детской больнице, ее мать была госпитализирована с переломами в областную больницу. - По уголовному
gorod
В Атырау водителю, сбившему насмерть 4-летнюю девочку, дали условный срок
Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого, отсутствие у него судимости, а также возмещение материального ущерба матери девочки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта news-info.ru Судом № 2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого, который в декабре прошлого года на автомашине Lada Largus совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших дорогу в районе остановки "1 участок". От полученных травм 4-летняя девочка скончалась в областной детской больнице, ее мать была госпитализирована с переломами в областную больницу. - По уголовному делу сторонами было составлено процессуальное соглашение о признании вины. Суд, учитывая чистосердечное раскаяние подсудимого и отсутствие судимости, возмещение ущерба потерпевшей, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 345 УК РК по ч.3 ст.345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Водителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с лишением права управлять транспортым средством сроком на 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе суда №2 г. Атырау Приговор суда не вступил в законную силу. Ерлан ОМАРОВ
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