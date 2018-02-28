В Атырау водителю, сбившему насмерть 4-летнюю девочку, дали условный срок

Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого, отсутствие у него судимости, а также возмещение материального ущерба матери девочки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта news-info.ru Судом № 2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого, который в декабре прошлого года на автомашине Lada Largus совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших дорогу в районе остановки "1 участок". От полученных травм 4-летняя девочка скончалась в областной детской больнице, ее мать была госпитализирована с переломами в областную больницу. - По уголовному