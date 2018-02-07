В Атырау временно перекроют дорогу к рынку «Мерей»

Из-за аварийных работ на канализационном коллекторе на два дня будет перекрыт участок дороги, ведущий к рынку "Мерей", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Belgrade.ru Сообщении об ограничении движении было опубликовано на официальном сайте КГП "Атырау Су Арнасы". - 10-11 февраля 2018 года в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на самотечном канализационном коллекторе Ø 600 мм будет перекрыто движение автотранспорта на участке от ТОО «Заман Нан» до светофора у рынка Мерей по ул.Курмангазы. Приносим извинения за временные неудобства, - говоритс