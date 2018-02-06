В Атырау вынесли приговор сутенеру, организовавшему притон

Согласно материалам уголовного дела в период с апреля 2016 по август 2017 года привлекал молодых девушек из других областей Казахстана на занятие проституцией, а также вымогал у них деньги.

- Приговором суда признан виновным по п.2 ч. 3 ст.194 - "Вымогательство", ч.2 ст.308 - "Вовлечение в занятие проституцией", ч.1 ст.309 УК РК - "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, - сообщили в пресс-службе городского суда №2.