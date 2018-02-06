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Происшествия

В Атырау вынесли приговор сутенеру, организовавшему притон

Оглашение приговора прошло в понедельник, 5 февраля, в суде №2 г. Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой ДВД Атырауской области 48-летний уроженец Алматинской области принуждал группу женщин к оказанию интимных услуг . Согласно материалам уголовного дела в период с апреля 2016 по август 2017 года привлекал молодых девушек из других областей Казахстана на занятие проституцией, а также вымогал у них деньги. - Приговором суда признан виновным по п.2 ч. 3 ст.194 - "Вымогательство", ч.2 ст.308 - "Вовлечение в занятие проституцией", ч.1 ст.309 УК РК - "О
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В Атырау вынесли приговор сутенеру, организовавшему притон
Оглашение приговора прошло в понедельник, 5 февраля, в суде №2 г. Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено пресс-службой ДВД Атырауской области 48-летний уроженец Алматинской области принуждал группу женщин к оказанию интимных услуг  .

Согласно материалам уголовного дела в период с апреля 2016 по август  2017 года привлекал молодых девушек из других областей Казахстана на занятие проституцией, а также вымогал у них деньги.

- Приговором суда  признан виновным по п.2 ч. 3 ст.194 - "Вымогательство", ч.2 ст.308 - "Вовлечение в занятие проституцией", ч.1 ст.309 УК РК - "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, - сообщили в пресс-службе городского суда №2.

Однако подсудимый свою вину не признал и намерен обжаловать приговор. Ерлан ОМАРОВ  
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