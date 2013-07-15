Иллюстративное фото с сайта www.news.nur.kz Иллюстративное фото с сайта www.news.nur.kz Финансовая полиция Атырауской области выявила ряд фактов преднамеренного и ложного банкротства с ущербом государству на сумму свыше 135 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДБЭКП. - По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено 4 факта преднамеренного и ложного банкротства с ущербом государству свыше 135 млн тенге, - сообщила пресс-секретарь областного финпола Алтынай МУХТАРОВА. В частности, расследуется уголовное дело в отношении директора ТОО «ШАДТ-Атырау», который, своевременно не погасив задолженность перед бюджетом, преднамеренно создал неплатежеспособность коммерческой организации и привел к ее банкротству, тем самым причинив ущерб государству на сумму 113 млн. тенге. Кроме того, сотрудниками информационно-аналитического отдела ДБЭКП установлены 11 «рисковых» предприятий, которыми в преддверии преднамеренного банкротства заблаговременно отчуждено движимое и недвижимое имущество путем дарения, продажи, безвозмездной передачи. Напомним, что преднамеренным и ложным банкротством принято называть преступления в сфере экономики, наносящие колоссальный ущерб государству. Институт банкротства часто используется «недобросовестными» субъектами бизнеса для уклонения от уплаты долгов.