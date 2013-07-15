Напомним, 12-го июляпровел в Алматы пресс-конференцию, где обвинил руководство ЗКО в намеренных финансовых проверках предприятия и лоббировании интересов третьего лица. - Барлык Мендыгазиев утверждает, что проверки в ТОО "КSS buildinq" начались год назад после его выступления на общественных слушаниях 12.07.12 в Зеленовском районе ЗКО, где на повестку дня выносился вопрос о строительстве комплекса по переработке нефтяных отходов, - говорится в распространенном сообщении. Из сообщения следует, что по информации, представленной налоговым департаментом области, в 2012 году финансовые проверки в г.Аксай проводились в соответствии с действующим законодательством РК, согласно совместному приказу министерства финансов РК и министерства экономического развития и торговли. Согласно приказу, налоговым комитетом МФ РК был составлен план налоговых проверок на 1-ое и 2-ое полугодия 2012 года. -10.05.2012 года в соответствии с установленными критериями был составлен план проверок на 2-ое полугодие 2012 года и размещен на официальных сайтах НК МФ РК и Генеральной прокуратуры. Так, ТОО "КSS buildinq" в соответствии с законодательством получило извещение о плановой налоговой проверке 13.06.2012 года. То есть предприятие ТОО "КSS buildinq" было включено в план налоговых проверок 10 мая 2012 года, то есть за 2 месяца до вышеупомянутого общественного слушания, которое прошло 12 июля 2012 года, - сказано в сообщении. Кроме того, в акимате ЗКО считают, что жалобы Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА на действия органов финансовой полиции ЗКО о возбуждении дела по экономическому преступлению по указу главы региона также не имеют под собой никакого основания. По информации финансовой полиции по ЗКО, уголовное дело в отношении директора ТОО «KSS Building» МЕНДЫГАЗИЕВА Б.К. было возбужденно по статье 222 ч.3 УК РК - «Уклонение от уплаты налогов» на основании акта документальной проверки налогового органа. Не обошли вниманием и обвинения предпринимателя о том, что НОГАЕВ лоббирует интересы третьей стороны в лице директора ТОО «Промэкосервис Орал» И.ДАУЛЕТОВА. - 02.08.2012 года департаментом экологии по ЗКО на основании требования специализированной природоохранной прокуратуры ЗКО была проведена внеплановая проверка ТОО «Промэкосервис Орал» на законность строительства объекта. В результате был привлечен к административной ответственностии предъявлена претензия на возмещение ущерба, нанесенного вреда окружающей среде на сумму 307 647 тенге. В настоящее время все штрафы и претензии взысканы. 22.08.2012 года также ТОО «Промэкосервис Орал» было оштрафовано на сумму 307 420 тенге за нарушение закона РК «Об архитектурной градостроительной и строительной деятельности в РК». Касательно обвинения в свой адрес аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ сообщил: - Руководитель предприятия намеренно политизирует ситуацию вокруг уголовного дела, возбужденного в отношении него за умышленное уклонение от уплаты налогов, в надежде избежать наказания. Все вопросы должны решаться в правовом поле, - заявил НОГАЕВ.