Аким ЗКО посетил строящиеся объекты в Уральске

В субботу аким области посетил четыре строящихся объекта в разных частях города. Первым в списке оказалось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Деркул. Заказчик строительства - ОКС Уральска, генеральный подрядчик - ТОО «West Stroy Company». - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось еще в конце 2010 года, но так как в 2012-ом и начале 2013-го года не было финансирования, стройка была приостановлена, - рассказал технический директор ТОО «West Stroy Company» Гульжиан КАРИКЕНОВА. – В этот комплекс в первую очередь входит спортивный зал, также в комплексе будут тренажерные залы, медпункт, тренерская комната и санузлы. Во вторую очередь будет построен административно-бытовой корпус, где будет находиться администрация, там же будет располагаться буфет, раздевалка для посетителей, а также тренажерный зал для боксеров. Во вторую очередь строительства заложено и обустройство модульной котельной. Последним этапом будет строительство ледового катка. На первую и вторую очередь необходимо финансирование в размере 330 млн тенге, из них 120 млн. тенге мы уже освоили. На окончание строительства спортивного зала нам сейчас необходимо 65 млн тенге, которые нам обещали выделить в ближайшее время. На вторую очередь ждем финансирования осенью текущего года. Со слов подрядчиков, в этом комплексе смогут бесплатно тренироваться жители всего района. Второй объект, куда поехал аким области, - автодороги по улицам им. А.Тайманова, Алмазова-Чагано-Набережная и Даумова. Там идет реконструкция дорог. - Реконструкция улиц началась две недели назад, – рассказал акиму заместитель начальника ЖКХ Рустем ЗАКАРИН. – Финансирование было предоставлено через компанию КПО б.в. Было выделено 283 млн. тенге. Работы планируем закончить в начале сентября. По заверениям подрядчиком, капитально будет отремонтировано 2,4 километра дорожного полотна, а также не оставят без внимания прилегающие к этому району арыки, бордюры и тротуары. Нурлан НОГАЕВ посмотрел, как идет благоустройство набережной реки Урал. Строительство началось в 2010 году и на данный момент ведется подрядчиком ТОО «Болашак-Т». Со слов генерального директора Кайдара КОЩАНОВА, строительство в 2010 году оценивалось в 420 млн тенге, из которых в том же году было освоено 110 млн тенге. В этом году запланировано две аллеи из полимерной песчаной брусчатки, две ротонды, фонтан, скамейки, а также устройство зеленой зоны. Строительство планируется закончить в октябре текущего года. Общая стоимость затрат оценивается в 250 млн тенге. Сквер в Зачаганске – следующий объект для просмотра. - По развитию города запланировано устроить сквер в районе Зачаганска, – рассказал депутат городского маслихата от этого округа Максот БЕРГЕН. – Но в связи с отсутствием финансирования этот проект был приостановлен на три года. В этом году городской акимат дополнительно выделил 45 млн тенге, и основные работы по проекту будут закончены до конца года. Единственной частью, которую нет возможности обустроить в этом году, является фонтан, так как его стоимость достаточно высока - порядка 120 млн. тенге. Но в следующем году фонтан будет установлен.