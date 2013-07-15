Иллюстративное фото с сайта www.smilepost.ru Иллюстративное фото с сайта www.smilepost.ru Сотрудники полиции пресекли факт кражи сырой нефти. 14 июля ранним утром на 5 километре трассы Покровка - Жанажол задержана автомашина марки «Урал». На транспорт не было технического паспорта, не было и государственного регистрационного номера. По данным ДВД области, 22-летний житель Эмбы, который находился за рулем, и его 27-летний пассажир перевозили сырую нефть в количестве 22 тонн без каких-либо документов, подтверждающих законность их происхождения. В ходе проверки было установлено, что задержанный за 88 000 тенге незаконно приобрел нефть у водителя автомашины марки «МАЗ», которого встретил по дороге в поселок Сарколь. По словам подозреваемого, он не запомнил лицо водителя «МАЗа», так как было темное время суток, и даже не спросил его имени. По данному факту назначены все необходимые экспертизы. Задержанная автомашина с сырой нефтью арестована и водворена на территорию Кенкиякского отдела полиции, отметили в пресс-службе. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя автомашины марки «МАЗ», который незаконно реализовал задержанному сырую нефть общим весом 22 тонны.