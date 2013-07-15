Иллюстративное фото с сайта www.unian.net Иллюстративное фото с сайта www.unian.net Актобе. На территории ДГОК пресечена попытка кражи в особо крупном размере. При попытке погрузки 19 экструдированных труб в автомашину «КамАЗ» был задержан 26-летний житель областного центра. Полицейские установили, что задержанному мужчине от знакомого поступило предложение быстро заработать деньги. По приезде в Хромтау неизвестный договорился с водителем крана и «КамАЗа», предложив им за отдельную плату загрузить и вывезти металлические трубы. Во время погрузки труб на место происшествия подъехали сотрудники полиции и задержали похитителей. Стоимость труб оценивается в 6 млн 227 тысяч тенге. По данному факту, как передает ДВД области, возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Задержанный водворен в ИВС. Устанавливается местонахождение второго подозреваемого, предложившего совершить кражу.