Об этом заявил в субботу новоизбранный президент федерации футбола - заместитель акима областина отчетно-выборной конференции федерации футбола региона. По его словам, девушки, имеющие хорошие показатели в этом виде спорта и желающие создать команду, будут отобраны в сборную области. Кроме того, президент областной федерации рассказал журналистам о том, что в скором времени появится сборная команда по футзалу, которая тоже будет представлять регион на чемпионате РК. Еще одна новость для атырауских болельщиков - в первой лиге чемпионата РК по футболу со следующего сезона будет играть команда из Жылыойского района. - Это второй город нашей области. Думаю, что это позволит расти местным игрокам, будет конкуренция среди желающих попасть в ФК «Атырау», - отметил Шынгыс МУКАН.