Фото с сайта celebrities.ge Фото с сайта celebrities.ge В парке имени Первого Президента актюбинцы праздновали Международный День шоколада. Действо проходило под названием «Шоко-сказка». Мероприятие было организовано при поддержке отдела предпринимательства, спонсором выступил один из городских предпринимателей, который предоставил шоколадные батончики. Самым зрелищным событием праздника было поедание сникерсов на скорость. Примечательно, что победителям сладкого конкурса давали еще порцию шоколадных батончиков. Самым трудным было отгадать песни на тему шоколада и их исполнить, но все очень старались, отмечают организаторы.