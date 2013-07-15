Французский художник Николя Журну ФОТО : Юлия Горбачева Французский художник Николя Журну ФОТО : Юлия Горбачева Из одного города в другой сейчас переезжает необычная выставка. Это репортаж в картинках. У проекта сразу два автора: француз Николя Журну и 18-летний алматинец Бахытжан Джуманов. Последний прикован к инвалидной коляске. Он и соавтор проекта, и главный герой созданных комиксов. Французский художник Николя Журну уже несколько лет работает в Алматы. Неплохо говорит по-русски. Он иллюстратор-фрилансер, который создает рисунки для прессы Франции и Казахстана. Бахытжан Джуманов тоже живет в Алматы. С Николя они познакомились случайно. Перед Новым годом. Ребята-артисты решили поздравить семьи особенных детей. Николя присоединился в качестве фотографа. Так чуть больше шести месяцев назад он впервые увидел на коляске 18-летнего Баху. Позднее это знакомство Николя решил нарисовать. Получился комикс. Потом еще один. А затем – целый проект. Это серия комиксов, в которых рассказана жизнь Бахытжана. - Этот проект длился полгода. Был создан сайт mesqueunblog.kz (в переводе на русский - "Больше, чем блог"). Мы каждый понедельник выкладывали в интернет новый сюжет, новую серию комикса. Как мы говорили, новый пост, - рассказывает менеджер по проекту международного центра журналистики MediaNet Динмухамед Зиядин. - В течение полугода Николя постоянно ездил к Бахе, они разговаривали, гуляли, пили чай, играли в компьютерные игры. А потом Николя изображал сюжеты в виде комиксов. Французский художник говорит, что при создании рисунков, при написании реплик у него было главное правило. Каждый пост был написан со слов Бахытжана. Важно было отразить не только характер, чувство юмора Бахи, но и его застенчивость, скрытность. Это, кстати, характерно для многих инвалидов. - Обычно герои комиксов похожи на меня. И я всегда сам придумываю сюжеты. В этом проекте мой герой – это Бахытжан. И все реплики – это его слова и фразы. Мой герой тоже любит футбол. Понимаете, если герой не похож на Баху, не пахнет им, не говорит так, как он, - это не Баха, - объясняет Николя Журну. Каждый пост просто обязан был стать оригинальным. На привычные темы, связанные с инвалидностью, Николя придумывал необычные иллюстрации. Получилось очень искренне, честно. Комиксы читаются на одном дыхании. И с улыбкой. - Юмор – непременное условие. Вам, как читателю, должно быть интересно, забавно, - объясняет Николя Журну. - Вообще эта выставка, этот проект – не для инвалидов. Им это не нужно, они прекрасно всё это знают. Проект "Больше, чем блог" - для нас с вами. Мои комиксы рассказывают о нашем отношении к инвалидам. Николя Журну недавно приезжал в Усть-Каменогорск. Выставка в течение двух дней проходила в ДКМ. Сейчас посмотреть серию комиксов о Бахытжане может каждый желающий на сайте mesqueunblog.kz. Ирина Краскова YK-news.kz