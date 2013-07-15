Фото YK-news.kz Фото YK-news.kz В рамках форума межрегиональной интеграции премьер-министр РК Серик Ахметов побывал на презентации IT-парка «Altay», сообщает Информационный центр ВКО. Резиденты IT-парка продемонстрировали собственные инновационные разработки в медицинской отрасли, региональный инвестиционный портал, проекты интеллектуальных систем концепта Smart City. Особый интерес у главы правительства вызвал проект "электронные деньги ребенка" ученика школы №25 Усть-каменогорска Глеба Данилова. Напомним, этот же проект привлек внимание и организаторов конкурса «Инновационный форсаж», в начале июня посетивших областной центр ВКО. Премьер отметил инновационный характер восточно-казахстанских перспективных разработок и поддержал инициативы резидентов IT-парка. Андрей Виноградов YK-news.kz