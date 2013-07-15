Фото YK-news.kz Фото YK-news.kz Казахстанские пользователи не могут попасть в социальную сеть Facebook. Впрочем, по словам руководителя службы по связям с общественностью АО "Казахтелеком" Юлии Исаковой, речь не идет о каких-либо запретах и ограничениях, наложенных казахстанским судом, как это произошло, к примеру, с Живым Журналом, передает портал Атырау-бизнес. Доступ к Facebook оказался закрыт из-за какой-то аварии. По словам Юлии Исаковой, "авария произошла не на стороне "Казахтелекома" и вообще за пределами республики. Сейчас выясняется, какой именно оператор. Из недоступных сайтов - это Facebook и ряд платежных порталов". У казахстанской компании есть договоры с зарубежными операторами и если у них возникают проблемы, то страдают и интернет-пользователи в Казахстане, пояснили в "Казахтелекоме". YK-news.kz