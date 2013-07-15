Фото YK-news.kz Фото YK-news.kz С конвейера автосборочного завода «Азия Авто» сошли первые серийные автомобили KIA Carens. Новый компактвэн от KIA стал 24-й моделью в линейке крупнейшего казахстанского автозавода, передает корреспондент YK-news.kz. Пятидверный компактвэн KIA Carens нового поколения впервые был представлен публике на последнем автошоу в Париже. Kia Carens 2013 модельного года пришел на смену сразу двум моделям компании — предыдущей генерации Carens, выпускаемой с 2006 года, и более крупному KIA Carnival. Сегодня делегация представителей KIA Motors Corp. во главе с господином Дэхён Ан официально одобрила старт производства новой модели на мощностях АО «АЗИЯ АВТО» в г.Усть-Каменогорске. Стильный, спортивный облик, просторный салон, от пяти до семи сидений, вместительный багажник и объемные отсеки для хранения делают Carens одним из наиболее привлекательных семейных автомобилей. Аэродинамика и дизайн «стремящегося вперед» кузова формируют необычный экстерьер автомобиля и впечатляющее внутреннее пространство. Новый Carens имеет удлиненную колесную базу (2750 мм) и новейшие технологии компоновки салона. Для обеспечения максимальной вместительности сиденья второго ряда могут складываться/откидываться в соотношении 60/40, а сиденья третьего ряда (в семиместных версиях) складываются в отношении 50/50, образуя плоскую поверхность. Когда используются передний и второй ряд сидений, объем багажника увеличивается до 492 литров (семиместная модель) и до 536 литров в моделях с 5 сиденьями. До 1667 литров багажа можно перевезти, если используются только передние сиденья. Если сложить спинку переднего кресла, в автомобиле можно разместить предметы длиной до 2150 мм. К услугам водителя стильное рулевое колесо, большая приборная панель с крупным экраном бортового компьютера и массивное торпедо с цветным сенсорным дисплеем. Одной из основных целей дизайнеров стал улучшенный обзор – ключевой элемент безопасности движения. А новый каркас кузова с 35.9%-ным содержанием высокопрочной стали, обеспечил пятизведочный рейтинг в тестах EuroNCAP (Европейская программа оценки безопасности новых автомобилей) и высший балл в других национальных тестах. В стандартном комплекте пассивной безопасности Carens подушка безопасности водителя, трехточечный ремень безопасности для всех, кроме среднего пассажира 2-го ряда сидений, и регулируемые по высоте подголовники для всех пассажиров. Опции включают боковые шторки безопасности и автоматическую блокировку дверей, реагирующую на скорость движения, а также камера заднего вида. YK-news.kz