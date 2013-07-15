Фото wired.co.uk Фото wired.co.uk Ровно 33 года назад Американское вертолетное сообщество учредило приз Игоря Сикорского. Эта награда должна была достаться тому, кто первым сконструирует вертолет на мускульной тяге. Спустя много лет, приз дождался своего победителя. Награду в размере 250 тысяч долларов присвоили проекту канадской компании AeroVelo.Созданный вертолет на мускульной тяге под названием Атлас соответствовал всем предъявленным требованиям. Воздушное судно силами одного человека продержалось в воздухе, на высоте трех метров, целую минуту. Весит вертолет 55 килограмм. Но отличается крупными размерами. Его ширина достигает 50 метров. Длина лопастей каждого из четырех винтов Атласа - 20 метров. Разработка чудо вертолета началась в начале прошлого года, вскоре летательный аппарат впервые поднялся в воздух. Во время зачетного полета вертолет пилотировал лидер команды по разработке Атлас, Тодд Рейчерт, эксперт в области аэродинамики и спортсмен. 24.kz