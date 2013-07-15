Фото 24.kz Фото 24.kz Теперь скейтбординг - развлечение не только для человека. В перуанской столице Лима этим экстремальным видом спорта уже несколько месяцев занимаются бульдоги. Собаки зубами толкают свои доски, ловко взбираются на них и катятся по дороге. Самым искусным скейтбордистом стал годовалый бульдог по кличке Биуф. У него даже есть собственные страницы на YouTube и Facebook. Четвероногий спортсмен сумел покорить сердца 4 тысяч пользователей интернета. Сейчас «король скейтборда» на своем примере учит других псов этому уличному виду спорта. Иван ДЖАСКАМАЙТА, хозяин Биуфа: - Я называю это «школой скейтбординга для бульдогов». Каждую субботу мы собираемся в парке ровно в 3:33. В будущем я планирую открыть настоящую школу, чтобы официально обучать собак кататься на скейтах. 24.kz