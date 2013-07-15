Фото 24.kz Фото 24.kz Спустя 160 лет в Индии закрывается телеграфная служба. Причиной послужили серьезные убытки компании. Однако проблемы у службы начались уже давно: не меньше 90% сотрудников телеграфа были уволены в период с 2008 по 2013 годы. Кроме того, население стало в разы меньше пользоваться данной услугой, сократив количество телеграмм в день с 600 до 5 тысяч штук. Последнее сообщение отправят в 22:00 в воскресенье по местному времени, после чего служба прекратит свою работу навсегда. Такой символический момент не мог остаться без внимания представителей взрослого поколения. Как сообщают индийские СМИ, тысячи местных жителей пришли, чтобы отправить последние сообщения знакомым в качестве сувенира на память. 24.kz