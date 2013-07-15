фото с сайта www.mediaport.ua фото с сайта www.mediaport.ua Из Алматинской области вывезли старое ракетное топливо "меланж", оставшееся после распада СССР, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. Специалисты перевезли на территорию РФ 410 тонн опасного ракетного топлива "меланж". Длительное содержание топлива даже в специальных цистернах на складах Министерства обороны представляло опасность для населения и окружающей среды. В России его переработают на специализированных предприятиях. Как сообщает ИА Новости Казахстан, на транспортировку топлива было потрачено 600 тысяч евро. Вывоз опасного топлива был осуществлен при содействии ОБСЕ, Российской Федерации, Украины а также Королевства Испании, которое выделило на эти цели 150 тысяч евро. В целях обеспечения безопасности и предотвращения аварийных ситуаций Министерство обороны обратилось с заявкой в ОБСЕ для оказания содействия по вывозу меланжа для последующей утилизации. Заявка находилась на рассмотрении с 2006 года, за это время между техническими экспертами Казахстана и ОБСЕ было проведено несколько раундов переговоров и организованы визиты к местам хранения меланжа. "Реализация совместного с ОБСЕ проекта явилась очередным подтверждением приверженности Казахстана выполнению международных обязательств в сфере нераспространения и контроля над вооружениями", - говорится в сообщении минобороны. today.kz