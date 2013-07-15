фото с сайта МО РК фото с сайта МО РК В учебном центре «Спасск», что в Карагандинской области, завершились международные соревнования разведывательных групп специального назначения «Алтын Үкі», сообщает пресс-служба МО РК. В торжественной церемонии закрытия соревнований принял участие министр обороны Республики Казахстан Адильбек Джаксыбеков. На соревнованиях собрались разведывательные подразделения Вооруженных Сил Казахстана, России, Иордании, Китая и Таджикистана. Лидерами соревнований стали команды разведчиков Вооруженных Сил Казахстана. Второе место завоевала разведгруппа Народной освободительной армии Китая, а  представители Вооруженных Сил Российской Федерации заняли третье место. В ходе пяти дней напряженной борьбы разведчики совершили 30-километровый марш в ночных условиях и вышли в район выполнения боевых задач. Девять этапов соревнований проходили без перерыва. Трое суток из пяти разведчики провели в поле. В этот период они провели эвакуацию группы из района выполнения задач, осуществили минно-подрывную деятельность, провели боевые стрельбы в составе вертолетной поисково-штурмовой группы.  Серьезной физической и психологической подготовки от разведчиков потребовали марш-бросок на 10 километров с оружием и в полной экипировке и прохождение трехкилометровой «тропы разведчика», состоящей более чем из 50 элементов препятствий различной сложности. По оценкам наблюдателей, в число которых вошли представители Вооруженных Сил Турции, подготовка казахстанских разведчиков заслуживает самой высокой похвалы. today.kz