В Атырау тушат пожар в пятиэтажном доме

Огонь вспыхнул на крыше пятиэтажного дома в микрорайоне «Авангард-2», передает с места событий корреспондент портала «Мой ГОРОД». В доме №4 пять подъездов, пожарным пришлось эвакуировать всех жильцов. Среди них оказались парализованная бабушка и маленькие дети. По предварительной версии, загорелась проводка на крыше дома. - Пожарные ехали слишком долго, мы ждали их минут 20, - рассказал возмущенный житель Бердеу КАБДИРОВ. И то приехала только одна машина, да еще без воды! - У меня вся техника там, только недавно купила в кредит сплит-систему, - плакала другая женщина, у которой судя по всему выгорела вся квартира. Рядом с домом находится банк, но пожарным удалось локализовать огонь, чтобы он не перекинулся на рядом стоящие здания. На месте ЧП организован штаб, который займется выяснением обстоятельств. Только что на место происшествия приехал аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ, его заместитель Салимжан НАКПАЕВ и аким города Серик АЙДАРБЕКОВ. По словам замначальника ДЧС Марата УРМАНОВА, на месте работает 11 единиц техники (ранее было объявлено, что шесть машин) и более 20 человек личного состава. Территория дома оцеплена полицейскими, также на место ЧП стянуты все аварийные службы города. Дом отключен от электричества и газа. Жертв и пострадавших нет.