Фото mk.ru Фото mk.ru Профессор социологии одного из крупнейших шведских университетов — в городе Умео — Стефан Сваллфорс предложил номинировать экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, раскрывшего СМИ секретную информацию о слежке за гражданами, на Нобелевскую премию мира, сообщает британская газета The Daily Mail. Соответствующее письмо Сваллфорс уже направил в Нобелевский комитет, а также передал в газету Vasterbottens-Kuriren. Профессор отмечает, что Сноуден заслуживает этой награды за свои «героические усилия и значительный личный вклад» в раскрытии правды о шпионаже, которым занимается Агентство национальной безопасности США. Храбрость Сноудена «помогла сделать мир немного лучше и безопаснее», пишет Сваллфорс. Кроме того, по его словам, вручение премии Эдварду Сноудену позволит улучшить репутацию Нобелевского комитета, который подвергся критике за награждение президента США Барака Обамы в 2009 году. Обама, тогда пробывший в кресле президента менее года, стал лауреатом Нобелевской премии мира «за исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и кооперации между людьми». Сноуден уже не успевает стать номинантом на Нобелевскую премию, которая будет вручаться в декабре 2013 года. Но его кандидатура может попасть в списки номинантов 2014 года. Стефан Сваллфорс — не единственный, кто считает, что Эдвард Сноуден заслужил Нобелевскую премию. В начале июля с аналогичным заявлением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин. Он отметил, что американец — «величайший пацифист». «Этот человек сделал для получения Нобелевской премии мира не меньше, чем Барак Обама», — заявил Сидякин. В начале июня британская газета The Guardian и американская The Washington Post сообщили о том, что американские спецслужбы имеют прямой доступ к серверам крупнейших технологических компаний — включая Google, Facebook и Microsoft — что позволяет им следить за гражданами через интернет и телефонную связь. Позднее СМИ назвали имя своего информатора с его согласия — им оказался 29-летний Эдвард Сноуден, работавший в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности в 2007-2009 годы. К тому времени Сноуден уже более двух недель находился в Гонконге, скрываясь от США. 23 июня Сноуден прилетел в «Шереметьево», где и находится до сих пор. Из Москвы Сноуден попросил политического убежища у нескольких десятков стран, многие из которых ему сразу отказали. Венесуэла, Боливия и Никарагуа высказали готовность дать Сноудену убежище, но он не ответил на их предложения. В минувшую пятницу, 12 июля, Сноуден на встрече с российскими правозащитниками и юристами заявил о намерении попросить убежища в России. Forbes.ru