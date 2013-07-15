Фото daypic.ru Фото daypic.ru О своих планах сообщила крупная машиностроительная корпорация IHI. Биотопливо из морских водорослей будет примерно в 10 раз дешевле нынешнего, изготавливаемого из зерновых. Производственные мощности запустят к 2018 году, передаёт ИТАР-ТАСС. Цена авиационного топлива из нефти постоянно растет: с 2000 года, по оценкам экспертов, оно ежегодно дорожало примерно на 14 процентов. Сейчас расходы на него составляют до 40 процентов стоимости воздушных перевозок. Спрос на авиационное топливо, как полагают специалисты, будет и впредь только увеличиваться, поскольку в мире в 2020 году будут использоваться примерно 35 тысяч коммерческих самолётов – вдвое больше, чем сейчас. Это усиливает интерес к производству топлива из растений, которое смешивают с авиационным керосином в различных пропорциях. До сих пор для выработки биотоплива использовались в первую очередь кукуруза и сахарный тростник. Однако в результате рыночные цены на эти сельскохозяйственные культуры существенно выросли. Использование водорослей позволит решить эту проблему, поскольку их массовое применение для изготовления топлива никак не будет сказываться на продовольственной безопасности человечества. rusnovosti.ru