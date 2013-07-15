Фото irubtsov.ruУральский оптико-механический завод (УОМЗ) создаст вместе с казахстанской компанией Led System Media СП по производству светофоров. Согласно подписанным документам, в Казахстане будет организована сборка светофоров на площадках индустриального парка СЭЗ «Астана – Новый город». Новое предприятие ежегодно будет выпускать порядка 1000 современных светофоров, сообщает пресс-служба УОМЗ. Первая партия казахстанских светофоров будет выпущена через три месяца. Продукция предприятия пойдет на то, чтобы оснастить Астану современными светодиодными светофорами в рамках подготовки к ЭКСПО-2017. http://auto.mail.ru