Фото auto.gazeta.kz Фото auto.gazeta.kz Статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, что летние каникулы и аварии с участием несовершеннолетних тесно связаны. Всему виной молодые водители мопедов и скутеров. Чаще всего юные водители даже не догадываются о существовании «Правил дорожного движения», хотя мопед, скутер и даже велосипед обязаны их соблюдать, а иначе это может привести к трагичным случаям. Только с начала этого месяца в Казахстане пострадало 6 несовершеннолетних водителей, из них двое погибли. Автомобилисты, замечая в зеркале заднего вида мопед, сильно напрягаются, не ожидая от его водителя знаний ПДД. Хотя правила должны соблюдать все участники дорожного движения будь то автомобиль, скутер или даже пешеход. Но куда веселее проехаться с ветерком, чем соблюдать эти непонятные и скучные правила, что и приводит к печальным последствиям. По правилам выезд на проезжую часть разрешается для велосипедистов – с 14-лет, а для скутеров и мопедов – с 16-лет. При этом двигаться разрешается только в крайнем правом ряду с возможностью повернуть налево. Любые другие маневры необходимо совершать на перекрестке в пешем порядке по пешеходному переходу и лишь, затем можно продолжить движение вдоль обочины. В скором будущем требования к водителям скутеров планируют ужесточить: законопроектом «О дорожном движении», который в данный момент находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента. Закон предусматривает введение дополнительных категорий водительских удостоверений «ВЕ, СЕ, DE» ( по мимо основных «А, В, С, D») и шести подкатегорий «A1, B1, C1, D1, С1Е и D1E». К примеру для управления скутером и мопедом необходимо будет водительское удостоверение подкатегории «А1». auto.gazeta.kz