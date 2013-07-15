Иллюстративное фото с сайта www.aiviacabados.com Иллюстративное фото с сайта www.aiviacabados.com Как сообщила пресс-служба акимата Атырауской области, проектируемый памятник погибшим войнам-интернационалистам Атырауской области высотой 9 метров, будет установлен в центральном парке г.Атырау. По замыслу проектировщиков памятник имеет следующий политический смысл: десять ступеней верхней площадки - означает десять лет войны в Афганистане (1979-1989гг.); силуэт белая арка, контур куполов Афганистана высотой 9 м, образующей в контексте с глухой стеной, ассоциирует адресный символ страны, под небом которой бились насмерть и сложили свои головы советские солдаты; две бронзовые скульптуры солдат, занявшие круговую оборону, символизируют состояние 18-летних парней, так и оставшихся чужими в стране; на декоративной стене бронзовые таблички с именами погибших и пропавших без вести, а так же памятная надпись на русском и казахском языках, посвященная воинам-интернационалистам. Завершение строительства памятника погибшим войнам-интернационалистам запланировано до 15 февраля 2014 года - к 25- летию окончания афганской войны.