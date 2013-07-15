mgorod.kz 2Сегодня в ветеринарную инспекцию Теректинского района ЗКО поступила копия протокола из дорожной полиции, в котором сообщается, что заведующий ветеринарным пунктом в поселке Жана Омир Айболат САНИГУЛЛАЕВ управлял машину в нетрезвом состоянии. - На основании протокола ГАИ мы готовим приказ об увольнении, - говорит начальник ветеринарной инспекции Теректинского района Иса БЕКЕТОВ. Прямо сейчас он едет к нам, будет писать объяснительную, а также сдаст машину. Весь ущерб, причиненный машине, он должен был восстановить за свой счет. Сейчас мы будем принимать "Ниву". Напомним, что 10 июля сотрудниками дорожной полиции Теректинского района был задержан сын исполняющей обязанности Чаганского сельского округа Карлыгаш АБИЛЬДИЕВЫ Айболат САНИГУЛАЕВ, который работает в этом поселке и занимает должность заведующего ветеринарным отделением. 21 июня всем районам области было выдано 143 машины марки «Нива» для ветеринарной службы. Одну из них выдали Айболату САНИГУЛАЕВУ под его личную ответственность. 10 июля он был задержан сотрудниками дорожной полиции Теректинского района в состоянии алкогольного опьянения. При этом вверенная ему новая трехдверная «Нива» была помята: погнуты задний и передний бамперы, а также дверь багажника. Как рассказал начальник ветеринарной станции Иса БЕКЕТОВ, на его район выделили 16 машин для 16 сельских округов. В больших поселках наблюдается недостаток техники, и машина из поселка Жана Омир будет направлена либо в Акжайыкский, либо в Шагатайский районы.