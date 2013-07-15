Иллюстративное фото с сайта www.megatorrents.org Иллюстративное фото с сайта www.megatorrents.org Об этом сегодня на брифинге рассказал начальник административной полиции Сакипкерей САГИШЕВ. Акт вандализма на мусульманском кладбище поселка Январцево Зеленовского района обнаружила 31-летняя местная жительница, которая вначале решила, что могилы развалились из-за дождя. Но впоследствии выяснилось, что осквернены сразу восемь могил. Участковые инспектора полиции выяснили, что надгробные памятники сломали четверо семиклассников местной школы. - Как выяснилось примерно в 21 час 12-го июля четверо учеников 7-го класса, шли мимо кладбища, - рассказал Сакипкерей САГИШЕВ. трое из них воспитанники январцевского детского дома. Как они сами рассказывают, они хотели взять деньги, которые заворачивают в платочки и оставляют там. Эти платочки были оставлены наверху, и когда они хотели их достать, залезли, тогда и сломались кирпичи надгробных памятников. Сейчас полицейские проводят проверку, после которой детей поставят на учет, родителей привлекут к административной ответственности (им грозит штраф до 20 МРП), областному управлению образования внесут представление. - Это детское хулиганство, никакой идеологической цели здесь нет, - подчеркнул начальник управления.