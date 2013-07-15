Иллюстративное фото с сайта www.novaiagazeta.org.ru Иллюстративное фото с сайта www.novaiagazeta.org.ru Об этом рассказал начальник следственного управления ДВД ЗКО Магауия КУРМАШЕВ. Трагедия произошла в ночь на 13 июля возле кафе «У пристани» в районе Стелы. - Как рассказал очевидец преступления, четверо молодых людей вышли из кафе, возле дороги они распрощались, трое пошли дальше, а пострадавший остался один, - рассказал Магауия КУРМАШЕВ. - Вдруг со стороны реки Урал к нему подбежала группа парней и без причин стала его избивать. Действо длилось какие-то 2-3 минуты, пока к ним не подбежали друзья потерпевшего Дамира МАРДАНОВА. 26-летний уроженец Казталовского района был госпитализирован в травмпункт областной больницы, где впоследствии скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. По словам Магауии КУРМАШЕВА, полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемых. Двое из них сейчас водворены в изолятор УВД по подозрению в преступлении, еще двое отпущены под подписку о невыезде. Подозреваемым 21-23 года. - Как рассказал один из задержанных, в кафе он был избит, после чего пошел, собрал своих друзей и они пришли к кафе, - рассказал начальник следственного управления.- И он перепутал МАРДАНОВА со своим обидчиком и они с друзьями стали его избивать, пинать по голове. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 103 УК РК - "Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Идет следствие.