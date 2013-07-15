фото с сайта sngdaily.ru фото с сайта sngdaily.ru Об этом сегодня сообщил начальник отдела финансовой полиции по ЗКО Куаныш ЕСЕНГУЛОВ. 9  июля уголовное дело в отношении директора  ТОО «КSS buildinq» Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА было отправлено в суд Бурлинского района. Сейчас предприниматель находится под подпиской о невыезде. На счета ТОО «КSS buildinq», которое является подрядчиком КПО б.в.,наложен арест в размере нанесенного ущерба. - 12 марта в департамент финансовой полиции по ЗКО из налогового управления по Бурлинскому району поступил акт документальной проверки ТОО«КSS buildinq», в соответсвии с которым выявлен факт уклонения от уплаты налогов на сумму 139 миллионов тенге,- рассказал начальник отдела ДБЭКП по ЗКО Куаныш ЕСЕНГУЛОВ. - На основании этого акта 6 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА по СТ.222 УК РК. Он обвиняется в том, что будучи ответственным за предоставление налоговой отчетности и декларации, в период с 2010-2011 годов, вносил в декларации искаженные данные о доходах и расходах, чем умышленно уклонялся от уплаты налогов. Данное преступление является тяжким, и предусматривает до 7 лет лишения свободы. Сейчас ведутся дополнительные проверки.  