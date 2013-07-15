Фото с сайта yvision.kz Фото с сайта yvision.kz Всю минувшую неделю в Бурлинском районе проходили встречи акима с населением: Марат Тусупкалиев презентовал кандидатов на пост сельских  акимов и  акима моногорода Аксай. Оппонентами  ныне действующим сельским главам стали директора и учителя школ, чиновники. Согласно правилам выборов, акимом может стать лицо с высшим образованием и обязательно работавший в госструктурах. Нужно отметить, что представители средств массовой информации не были допущены к полному освещению  собраний – едва  руководитель района  оглашал фамилии кандидатов, как прессу просили за дверь. Позже со слов самих сельчан стало известно,  что кандидатуры, предложенные  Маратом ТУСУПКАЛИЕВЫМ, не вызвали замечаний и нареканий со стороны. В целом предпочтение  отдавалось ныне действующим акимам. На пост акима города Аксай претендуют трое: и. о. акима города (бывший директор ГКП «Горкомхоз») Серик АБАТОВ, директор школы №2 Алтын  КАДЫРГАЛИЕВА и  генеральный директор ГКП «Аксайжылукуат» Кайрат УТЕГЕНОВ. Несмотря на то, что встреча с аксайцами проходила в выходной день, народу собралось немного – большую часть аудитории составили учителя,  врачи и коллеги кандидатов. Выборы сельских акимов, а также акимов моногородов состоятся 9 августа. Участие в голосовании примут депутаты районного и городского маслихатов.