Зрители могут прибыть на начало соревнований, свернув налево с Хобдинской трассы по указателю, который будет установлен на 15-м километре. 21 июля в 12 часов начало первого старта джип-триала в карьере, в 150 метрах на северо-запад от поселка Акжар-1. Желающие смогут пройти тест-драйв на новых внедорожниках Mitsubishi. Предусмотрены призы как за ориентирование, так и за джип-триал. Спонсоры проекта -с товарами для активного отдыха ис полезными предметами для автомашин. - Каждая трасса отличается от предыдущей и повторять ранее пройденные - просто неинтересно и неспортивно, - рассказывает. - Для подготовленных к участию в классе «Туризм» внедорожников интерес представляет усложнение трасс. Что касается класса «Стандарт», то в нем мы стараемся сделать предельно простую трассу, не позволяющую искорежить автомобиль, но с элементами драйва, чтоб адреналин всё же выплеснулся, и появился спортивный азарт. Нормально подготовленная заранее машина, имеющая здравомыслящий экипаж и хладнокровно мыслящего первого пилота, не требует особого ремонта после битв. Но, как правило, очень часто происходит так называемое "падение планки" и спортивный азарт начинает перевешивать, затмевать здравомыслие, особенно - на триале, но бывает и на ориентировании - когда экипажи идут по одному одинаковому маршруту друг за другом. - Например угробил амортизаторы, замена пары новых обойдется в сумму от 25 до 40 тысяч тенге за штуку, кузовной ремонт в зависимости от повреждений, - говорит водитель Андрей. - Пружины ломаются редко, можно сказать, вообще не ломаются. Бывают сложные участки, и "встрял в мокром месте" - разборка салона, сушка, замена масла в трансмиссии – опять же в зависимости от понесенного ущерба. Не выдерживает нагрузок лебёдка (если устанавливают с малым запасом тягового усилия), хорошая лебёдка стоит от 100 тысяч тенге. В общем, есть, на что посмотреть. Приглашаем всех желающих участвовать в соревнованиях или просто посмотреть зрелищный триал.