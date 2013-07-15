В течение двух часов тушили пожар на крыше пятиэтажного здания, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» Возгорание чердака панельного дома по адресу Авангард-2, дом №4 произошло сегодня в 13.19 по местному времени. К счастью, обошлось без жертв. Причину пожара выясняет специальная  комиссия, созданная при ДЧС. По словам жильцов, пожарные приехали через 20 минут после вызова, иначе  быстрого распространения огня удалось бы избежать. Территория дома сразу же была оцеплена полицейскими, на место ЧП подъехали все аварийные службы города. По приезду пожарным удалось эвакуировать 98 жильцов стоквартирной  пятиэтажки. По словам самих огнеборцев, тушение было осложнено еще и тем, что территория вокруг дома плотно застроена – с одной стороны располагается банк, с другой стороны жилой пятиэтажный дом. В результате пожара оказалась уничтоженной вся кровля на площади более полутора тысяч квадратных метров. Квартиры жильцов особо не пострадали. Причины возгорания выясняют дознаватели. - Проникновение воды в жилые помещения минимально. Так как изначально была дана команда минимизировать ущерб, который может быть нанесен водой, а не огнем. Горения в квартирах не допущено, - рассказал корреспонденту портала "МГ" заместитель начальника ДЧС области Марат КУРМАНОВ. На месте ЧП побывали представители исполнительных органов - аким области Бахтыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ, заместитель акима области Салимжан НАКПАЕВ, аким города Серик АЙДАРБЕКОВ, которые ознакомились с ситуацией. Уже в ближайшее время будут составлены списки пострадавших. Но уже сейчас ясно, что ремонт жильцам, в случае если квартиры окажутся повреждены, придется проводить за свой счет. Все жилье здесь приватизировано, а, следовательно, находится в собственности у хозяев. В тушении пожара было задействовано 10 единиц техники, 46 человек личного состава.  