Кайсар МАНКАРАЕВ. Фото с сайта uralskweek.kz Кайсар МАНКАРАЕВ. Фото с сайта uralskweek.kz Бывший заместитель акима города по социальным вопросам Светлана БАТЫРХАНОВА уволилась по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба акима города, ее место занял 34-летний Кайсар МАНКАРАЕВ, который будет курировать вопросы экономики, бюджета и финансов. Ранее Кайсар МАНКАРАЕВ занимал должность и.о. председателя правления АО «НК «СПК «Орал». Кайсар Закирович Манкараев имеет высшее финансово-экономическое образование, специальность «Экономист-бухгалтер». С 2004 года - ведущий специалист отдела мониторинга неплатёжеспособных предприятий комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК. 2005-2010 годы - сотрудник Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) в Астане. 2010 год - назначен заместителем директора РГКП «Дирекция административных зданий ХОЗУ Парламента РК». С июля 2012 года Манкараев  первый заместитель, а затем и исполняющий обязанности председателя правления АО «НК «СПК «Орал».