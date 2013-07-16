Хромтау. Фото с сайта fotoka.ru Хромтау. Фото с сайта fotoka.ru Авария произошла на трассе Самара-Шымкент, в ней погибла 25-летняя женщина, двое ее малолетних детей были доставлены в Хромтаускую районную больницу. За рулем был отец семейства, сообщает пресс-служба ДВД области. Автомобиль двигался со стороны города Хромтау. В какой-то момент мужчина не справился с рулевым управлением и автомашина «ВАЗ-21144» опрокинулась в кювет. От полученных травм его супруга скончалась на месте. По данным пресс-службы ДВД, две дочери погибшей, одной из которых 6 лет, а другой 1 год, с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и различными травмами», были госпитализированы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.