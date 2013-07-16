Фото с сайта tengrinews.kz, Астана Фото с сайта tengrinews.kz, Астана Вчера в Астане пассажирский автобус чуть не въехал в офис туристической фирмы в центре города. Сотрудников компании спас высокий гранитный бордюр. Сюжет из голливудского фильма "Скорость" воплотился в жизнь на проспекте Республики. У городского автобуса отказали тормоза. Водитель транспортного средства весом 30 тонн был вынужден искать заградительный барьер, чтобы затормозить. В роли пуфика чуть было не выступил офис туристической фирмы. Автобус, кроша бордюрную плитку, вскочил по ступеням крыльца и замер в считанных метрах от стеклянной стены офиса. Пассажиры автобуса и прочие свидетели инцидента не пострадали. – Я как раз шел узнать насчет поездки в Турцию, – рассказывает очевидец аварии Сайт Бахаев. – И вдруг передо мной проносится автобус и заезжает прямо на крыльцо. Первая мысль, которая пришла мне в голову, что кто-то очень торопился в отпуск. А вообще, очевидно, что водитель выбрал единственно верную возможность остановиться. Если у автобуса действительно отказали тормоза, то легковые авто, стоявшие рядом на светофоре, остановить его не смогли бы. Алан ИСАЕВ express-k.kz