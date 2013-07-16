express-k.kz express-k.kz Сериал "Спасатель" наконец-то вышел в эфир на казахстанском телевидении. Премьера фильма состоялась в нынешние выходные, а накануне в Министерстве по ЧС прошла презентация картины. Многосерийную ленту о буднях отечественных спасателей представляли режиссер Тохтар Карсакбаев и продюсер Майра Карсакбаева. – Сценарий, который лег в основу сюжета, постоянно перекраивался, потому что в качестве консультантов выступали профессиональные спасатели, – рассказывает Тохтар Карсакбаев. – Задействовать их в главных ролях было одним из моих условий реа-лизации проекта. Они во многом корректировали процесс съемок, уделяли внимание деталям, без которых не было бы привязки к реальным событиям. Собственно, благодаря этим ребятам – Николаю Фальковичу, Сабиту Кобжанову и Николаю Чернову – мы смогли правдоподобно, без фальши показать суровые будни казахстанских спасателей. Большую часть съемочных дней группа проводила на базе респуб-ликанского оперативно-спасательного отряда. Оттуда выезжала на оперативные задания, которые легли в основу сюжета телевизионной ленты. Сейчас на экраны вышел первый 12-серийный блок, где будут показаны спасработы в горах после сошедшей лавины, ликвидация аварии на автотрассе, ежегодные учения на полигоне, спасение на воде и тушение крупного пожара в торговом центре. Бороться с огненной стихией казахстанцам помогал специалист из США, которого сыграл американский актер Лейн Девис, известный по роли Мэйсона Кэпвелла в сериале "Санта-Барбара". Лариса ШТОППЕЛЬ, Алматинская область express-k.kz