Фото express-k.kz Фото express-k.kz Чиновники и политики уходят в Интернет. В разгар отпусков и каникул самый легкий способ найти высокопоставленного госслужащего – это зайти в социальные сети. Кто-то из облаченных властью блогеров выкладывает на свои странички сухую официальную информацию, некоторые затевают с френдами горячие интерактивные дискуссии, а иные даже пишут о личном. Первой ласточкой в социальных сетях стал Карим Масимов, еще будучи премьер-министром. Затем и его подчиненные начали массово обустраиваться в виртуальном пространстве. Сегодня среди чиновников высшего звена, к примеру, в Фейсбуке можно часто встретить вице-премьера – министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева, а также министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова, которые стараются идти в ногу со временем и по большей части используют детище Марка Цукерберга, чтобы рассказать о своей текущей работе. Кстати, оба министра даже недавно встретились лицом к лицу со своими виртуальными собеседниками, пригласив для индивидуального общения в Астану наиболее активных блогеров, видимо, чтобы иметь сторонников в сетевых сообществах. А министр транспорта и коммуникаций Аскар Жумагалиев широко известен своими живыми диалогами с "твиттерянами". Справедливости ради следует отметить, что всеобщей блогеризации среди первых руководителей министерств и ведомств так и не произошло. Зато этот пробел с лихвой восполняют вице-министр образования и науки Мурат Абенов и замминистра финансов Руслан Даленов, которые активно общаются с пользователями Фейсбука, делятся своими находками из Всемирной паутины и не прочь вместе посмеяться над удачным анекдотом. Ценно, что информация появляется неотретушированной, как и у всех других пользователей. Считается, что общение на виртуальной площадке помогает налаживать прямой диалог. Кстати, выгода в этом диалоге все-таки скорее обоюдная. Любопытно, насколько быстро порой разрешаются вопросы, с которыми блогеры иной раз пытаются достучаться до власть предер-жащих. Очевидно, что многие представители организаций и предприятий, упоминаемые в сообщениях граждан, торопятся поскорее самостоятельно исправить ситуацию, до того как получат "волшебный пендель" от своего начальства. О чем спешат рассказать изумленные и осчастливленные заботой авторы обращений. Светлана АБДРАШИТОВА, Астана express-k.kz