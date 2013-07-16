Приз армянского кинофестиваля получил азербайджанский режиссер
Кадр: видео Youtube Азербайджанский режиссер Эльмар Иманов удостоен специального приза на кинофестивале «Золотой абрикос» в Армении. Жюри отметило его картину «Качели гробовщика» в номинации короткометражных фильмов «Абрикосовая косточка». Об этом сообщает «Новости-Армения». Обладателем главного приза в даной номинации стала лента «Добро пожаловать и соболезнуем» израильского режиссера Леона Прудовского. Сам Иманов, как пишет Haqqin.az, на фестивале не присутствовал. 30-летний режиссер несколько лет назад переехал в немецкий город Кельн, где окончил международную школу кинематографии. К настоящему моменту он снял несколько короткометражных и документальных картин. Получасовая лента «Качели гробовщика» повествует о непростых взаимоотношениях отца с душевнобольным сыном. Ее съемки проходили в 2011 году в местности Джанги, в 55 километрах от Баку. Ранее эта картина была удостоена бронзовой награды американской киноакадемии для молодых кинематографистов (студенческий «Оскар») в номинации «Лучший зарубежный фильм». Комментируя включение в конкурсную программу ленты азербайджанского режиссера, директор программ кинофестиваля Микаэл Стамболцян заявил: «Для нас это не имеет никакого значения. Мы не настолько глупы, чтобы смотреть на то, из какой страны фильм. Мы смотрим на то, хорош фильм или плох». Стамбуолцян добавил, что азербайджанские картины и раньше присылали на фестиваль. «В прошлом году также был один фильм, который мы не приняли, потому что художественный уровень оставлял желать лучшего. Но был и другой фильм, который мы приняли. Так что, они были всегда», — отметил он (при этом не уточняется, идет ли речь о картинах Иманова или других азербайджанских режиссеров). Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» проводится в Ереване с 2004 года. Ранее среди его лауреатов (в том числе, обладателей специальных призов жюри) представителей Азербайджана не было. Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта с конца 1980-х годов, между ними отсутствуют дипломатические отношения. Баку обвиняет Ереван в «оккупации» Нагорного Карабаха, армянское население которого провозгласило отделение от Азербайджана. Азербайджанские власти не раз заявляли о намерении вернуть Карабах любыми способами, включая военный. lenta.ru