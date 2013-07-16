Итальянский политик сравнил министра с орангутаном
Фото: Alberto Pizzoli / AFP Итальянский политик от консервативной «Северной лиги» Роберто Кальдероли заявил, что изображения министра по делам интеграции Сесилии Кайенге (Cecile Kyenge) наталкивают его на мысли об орангутане. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на итальянские СМИ. «Я люблю животных — медведей и волков, как все знают, — но, когда я вижу изображение Кайенге, я не могу не думать о чертах орангутана, хотя и не утверждаю, что она такая», — сообщил Кальдероли на одном из митингов. Политик отметил, что первому чернокожему члену правительства Италии следует стать министром «в своей стране». Слова Кальдероли вызвали негодование итальянского премьер-министра Энрико Летты. Он назвал высказывания политика неприемлемыми и выразил полную поддержку как самой Кайенге, уроженке Демократической республики Конго, так и ее решениям на посту министра. Некоторые политические силы призвали Кальдероли, который занимает пост вице-спикера итальянского сената, уйти в отставку. Сам политик попытался замять скандал, сообщив, что сказал слова про орангутана в шутку. Между тем Кайенге регулярно подвергается нападкам расистов с момента назначения министром в апреле 2013 года. Кальдероли не впервые провоцирует скандалы, напоминает Sky News. В 2006 году он продемонстрировал на государственном телевидении футболку с рисунком, высмеивающим пророка Мохаммеда. В том же году, после того, как Италия выиграла чемпионат мира по футболу, он оскорбительно высказался по поводу многонационального состава французской сборной. lenta.ru