Кадр: видео YouTube Кадр: видео YouTube Начальник управления культуры министерства обороны Антон Губанков исполнил рэп о службе в армии. Соответствующий ролик опубликован в интернете. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства, ролик записан с целью «повышения авторитета российской армии и престижа военной службы». В ведомстве не уточнили название ролика. Вместе с тем на YouTube 5 июля 2013 года был опубликован клип «Чиновник Минобороны отжигает!!!». Как сказано в описании, в ролике Антон Губанков «поет рэп про армию». В начале ролика чиновник, сидя за столом на фоне фотографий российских военнослужащих, читает газету «Красная звезда», а потом снимает с себя пиджак и галстук и начинает петь. Сотрудник Минобороны утверждает, что «дамы млеют от солдатского взгляда» и что армии нужен солдат с «Бэтменом внутри и Рэмбо снаружи». «Хочешь быть в тренде, культурным и смелым? Займись поскорее воинским делом», — также поет Губанков. В министерстве обороны пояснили «Интерфаксу», что автором текста является сам Губанков. Идея записать подобную песню родилась у него во время недавней коллегии Минобороны, которая была посвящена престижу воинской службы. Чиновник заявил, что каждый патриотично настроенный сотрудник ведомства должен не только честно служить, но и привносить в общее дело «хорошую дозу творчества и креатива». lenta.ru