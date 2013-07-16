Фото: министерство культуры Литвы Фото: министерство культуры Литвы В Литве выбрали скульптуру, которая будет установлена в центре Вильнюса — взамен снесенной ранее статуи Владимира Ленина. Как сообщает Delfi.lt, по итогам конкурса, проводившегося министерством культуры, первое место заняла работа «Дух народа». У проекта-победителя целых три автора: Видмантас Гиликис, Витянис Ханзелл и Рамуне Шведайте. Его художественное содержание они объясняют следующим образом: «Свет духа народа — птица души — так можно назвать идею этого поэтического образа, осмысливающего путь исторического, национального, политического и общечеловеческого поиска. Выражение духа, беспокойства души — вырывающаяся из клетки птица». Статуя — вертикально стоящее изогнутое сооружение — будет выполнена из нержавеющей стали. Конкурс на лучший проект скульптуры был объявлен осенью прошлого года. Всего было представлено 28 работ. К конкурсу, что примечательно, допускались только скульпторы, не сотрудничавшие в советские времена с КГБ (они должны были предоставить организаторам соответствующую справку). Один из проигравших — занявший 11 место художник-архитектор Валдас Юрявичюс — позднее раскритиковал организаторов, заявив, что на связи с КГБ следовало бы проверять и членов жюри. «На одном ли уровне мы, создатели, и вы? Я хотел бы, чтобы мне прямо ответили — при каком строе и в каком обществе мы живем. Предоставляли ли вы такие справки, как мы, творцы»? — возмущался участник. Памятник Ленину находился на Лукишкской площади с 1953 по 1991 годы. Его демонтировали после выхода Литвы из Советского Союза. Позднее, как отмечает REGNUM, высказывались различные предложения по поводу того, какую скульптуру можно было бы установить на освободившемся месте. Однако они так и не были реализованы. lenta.ru