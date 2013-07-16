Фото: пресс-служба правозащитного центра Симона Визенталя Фото: пресс-служба правозащитного центра Симона Визенталя Бангкокский университет имени короля Чулалонгкорна 15 июля извинился за плакат с Адольфом Гитлером, появившийся у здания вуза, сообщается на странице учебного заведения в Facebook. На изображение обратил внимание правозащитный центр Симона Визенталя, опубликовавший критический комментарий на своем сайте. Представители университета пояснили в письме в центр Симона Визенталя, что студенты, которые нарисовали плакат к выпускному, не осознавали значения своего поступка. В наказание им вынесли устное предупреждение. Полотно с изображением Гитлера среди супергероев из комиксов (Супермэна, Бэтмена и Халка) появилось на минувшей неделе у здания факультета изобразительных и прикладных искусств. На сайте центра Симона Визенталя опубликована фотография, на которой молодая девушка (судя по всему, выпускница университета) позирует со вскинутой в нацистском приветствии рукой на фоне Гитлера. Университет Чулалонгкорна является старейшим высшим учебным заведением Таиланда. Он был основан в 1917 году королем Рамой VI и назван в честь его отца. Дипломы выпускникам вручает лично принцесса Маха Чакри Сиридхон. На данный момент в университете открыты 19 факультетов, а также 16 научных институтов и колледжей. lenta.ru