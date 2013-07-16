За последний месяц объем займов на приобретение жилья в крупнейшем мегаполисе увеличился всего на 191 миллион тенге Для сравнения в Астане объем ипотечных займов за месяц вырос на 2,7 миллиардов тенге. По годовому росту Алматы набрал всего 5,3%, в два раза меньше, чем республиканский рынок (рост по РК составил 11,6%).Ипотечные кредиты БВУ РК. Май 2013