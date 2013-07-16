Фото 24.kz Фото 24.kz Не совсем обычную проблему обсудили на научно-практическом семинаре в Таразе. Ученые заявляют о дефиците кумыса. Напиток с солидной историей производства, хорошо утоляющий жажду и имеющий целебные свойства, так и не смог завоевать рынок. Участники встречи причину видят в отсутствии рекламы и в слабой поддержке производителей. А в качестве решения предлагают применять инновационные технологии в процессе разведения дойных лошадей. Все условия уже есть в Жамбылской области. Потому и решили именно там открыть первый региональный исследовательский центр. Даурен СЫДЫКОВ, старший научный сотрудник казахского НИИ животноводства и кормопроизводства: - Казахстан, имея более полутора миллионов голов лошадей, обеспечен кумысом всего в пределах 10%. Проблема молочного питания и кумыса стоит очень остро. Ученые Таразского университета объединяют усилия, и на сегодняшнем форуме ставим задачу создать региональный научно-исследовательский центр на территории Жамбылской области. 24.kz